Urteil: Nach Tod von Kleinkind - Urteil erwartet

Gera (dpa/th) - Im Prozess um den Tod eines dreijährigen Mädchens in Bad Blankenburg wird am Montag (9.00 Uhr) das Urteil erwartet. In dem Verfahren vor dem Landgericht Gera sitzen seit vergangenem September die Mutter des Kindes und ihr damaliger Freund wegen Mordes durch Unterlassen auf der Anklagebank. Laut der Staatsanwaltschaft war das Mädchen schwer krank. Die beiden Angeklagten hätten aber darauf verzichtet, ärztliche Hilfe zu holen, bis das Kind schließlich gestorben sei. Sie sollen das Kind vernachlässigt und misshandelt haben.