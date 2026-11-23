Kopenhagen - Die schwedische Aktivistin Greta Thunberg ist von einem Gericht in Dänemark wegen Hausfriedensbruchs bei zwei Protestaktionen zu einer Geldstrafe von umgerechnet rund 240 Euro verurteilt worden. Gemeinsam mit fünf anderen Personen hatte sie im September 2024 bei einem propalästinensischen Protest Räume der Universität Kopenhagen besetzt. Nach eigenen Angaben wollten die Aktivisten erreichen, dass die Hochschule die Zusammenarbeit mit israelischen Universitäten einstellt. Daraufhin war Thunberg vorübergehend festgenommen worden.