Verurteilt wurde die Schwedin außerdem für einen Protest bei dem Reedereikonzern Maersk im Mai 2025. Damals war sie laut Urteil mit anderen Aktivisten mit Reinigungsutensilien in Räume des Unternehmens in Kopenhagen eingedrungen, um dort symbolisch sauberzumachen. Der Protest richtete sich demnach gegen den Transport von Waffen und fossilen Brennstoffen durch den Konzern. Thunberg wurde bereits mehrfach bei Protestaktionen festgenommen und auch schon zu Geldstrafen verurteilt.