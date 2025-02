Überraschung am zweiten Prozesstag am Landgericht Meiningen: Der Angeklagte hat seinen Verteidiger ein Geständnis ankündigen lassen. Ein vollständiges. Was der Mann – unter Ausschluss der Öffentlichkeit – bestätigt habe, sagt die Vorsitzende Richterin anschließend, sei genau das, was ihm in den Anklageschriften der Staatsanwaltschaft vorgeworfen werde.