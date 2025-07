DNA des Verdächtigen an Opferkleidung

Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Haftstrafe für den ehemaligen US-Soldaten verlangt, der 1978 in Schweinfurt stationiert war. Der Oberstaatsanwalt hatte in seinem Schlusswort auf DNA-Spuren des Verdächtigen an der Kleidung des 18 Jahre alten Opfers verwiesen. Zudem gebe es zwei voneinander unabhängig zustande gekommene Aussagen von Zeugen, denen der Angeklagte die Tat vor Jahren gestanden haben soll.