Der 1970 geborene ältere Angeklagte arbeitete der Anklage zufolge für verschiedene nichterzieherische Tätigkeiten in dem Heim im Landkreis Schweinfurt, der jüngere, 1981 geboren, war zunächst als Sohn der Einrichtungsleiterin vor Ort und später als Erzieher. Die Übergriffe fanden den Angaben zufolge in einem Wohnwagen auf dem Heimgelände, im sogenannten Jugendgebäude des Kinderheimes und auf einer Almhütte in Österreich statt.