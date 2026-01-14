Urteil: Mutter bekommt Bewährung für Tod ihres Babys in der Wanne

Erfurt (dpa/th) - Mildes Urteil für den Tod eines Neugeborenen im Weimarer Land: Das Landgericht Erfurt verurteilte die Mutter wegen Totschlags im minderschweren Fall zu einer zweijährigen Strafe – ausgesetzt zur Bewährung. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass die 38-Jährige im Oktober 2023 allein in der heimischen Badewanne ein lebensfähiges und gesundes Mädchen zur Welt brachte, das anschließend erstickte beziehungsweise im Wasser ertrank. Der Vorsitzende Richter Markus von Hagen sprach von einem tragischen Fall und einer schwierigen Entscheidung.