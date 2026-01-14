Urteil: Mutter bekommt Bewährung für Tod ihres Babys in der Wanne

Tat nach der Geburt vertuscht

Nach der Geburt ihrer Tochter habe sie das Kind hochgenommen und es wahrscheinlich an ihren Körper gepresst, um so zu verhindern, dass es Laute von sich gibt. Dadurch erlitt das Baby Luftnot. Anschließend legte sie den Säugling wieder in das Wasser, wo er schließlich ertrank. Danach nabelte sie das kleine Mädchen fachgerecht ab, wickelte es in Handtücher, säuberte das Bad und legte es im Schlafzimmer ab. Anschließend setzte sie sich zu ihrem Partner und den anderen Kindern an den Mittagstisch – ohne etwas von der Geburt und dem toten Baby zu sagen.