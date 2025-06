Gera (dpa/th) - Nach dem Urteil im Prozess um den Tod eines dreijährigen Mädchens in Bad Blankenburg fechten beide Angeklagte den Richterspruch an. Die Verteidigung habe sowohl für die Mutter des Kindes als auch deren früheren Lebensgefährten Revision beantragt, bestätigte ein Sprecher des Landgerichts Gera. Zuvor hatten die Thüringer Zeitungen der Funke Medien berichtet. Das Gericht hatte beide Angeklagte in einem Indizienprozess des Mordes wegen Unterlassen schuldig gesprochen.