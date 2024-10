Bolton - Ein Brite bekam Kinderfotos zugeschickt und verwandelte sie mit Künstlicher Intelligenz in Bilder von sexuellem Missbrauch. Außerdem forderte er in drei Fällen zur Vergewaltigung von Kindern unter 13 Jahren auf. Deswegen hat ein Gericht in der Stadt Bolton bei Manchester den Mann jetzt zu 18 Jahren Haft verurteilt.