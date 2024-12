"Die Taten sind sehr schwerwiegend", sagte die Vorsitzende Richterin. Und nur wegen des Geständnisses des Angeklagten und weil die Taten so lange zurückliegen, falle das Urteil so vergleichsweise mild aus. "Da hätte wahrscheinlich die Staatsanwältin etwas Zweistelliges beantragt und dann wären es neun Jahre plus X geworden."