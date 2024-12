Demnach hatten die beiden Jugendlichen den damals 40-Jährigen in der Nacht zum 30. April 2023 in Oberpöring (Landkreis Deggendorf) mit Bremsenreiniger besprüht und mit einem Feuerzeug angezündet. "Bei der ursprünglich aus einem schlechten Scherz entstandenen Tat nahmen die Angeklagten die schweren Verletzungen des Geschädigten zumindest billigend in Kauf", hieß es vom Gericht. Die Anwesenden hätten das Feuer zwar gelöscht, aber keinen Rettungswagen gerufen, um die Tat zu verschleiern. Das Opfer erlitt laut Anklage schwerste Brandverletzungen.