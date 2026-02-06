Urteil: Lebenslang und Sicherungsverwahrung nach Mord an Frau

Meiningen (dpa/th) - Ein 38-Jähriger aus Eisenach ist wegen Mordes an einer Frau zu einer lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem ordnete das Landgericht Meiningen Sicherungsverwahrung für den Mann an, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch ausgeschlossen ist. Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte vor einem Jahr eine 35 Jahre alte Frau getötet und seine 20-jährige Freundin schwer verletzt hat. Er wurde daher auch der gefährlichen Körperverletzung für schuldig gesprochen.