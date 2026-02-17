Urteil: Lebenslang für Mordversuch an Ehefrau vor gemeinsamem Sohn

"Papa, was hast du getan?"

Richterin Ehrl rief den Angeklagten dazu auf, seine Zeit im Gefängnis zu nutzen, um darüber nachzudenken, was er mit seiner Tat angerichtet habe. Dabei gehe es nicht nur um sein Opfer, sondern auch um seinen Sohn, der seine Mutter in deren eigenem Blut habe sehen müssen. In der Verhandlung hatte der Angeklagte geschildert, dass sich ihm der Moment eingebrannt habe, als er gemerkt habe, dass sein Sohn neben ihm gestanden und gefragt habe: "Papa, was hast du getan?". Das nehme ihn sehr mit.