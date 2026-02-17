Urteil: Lebenslang für Mordversuch an Ehefrau vor gemeinsamem Sohn

München (dpa/lby) - Wegen eines Mordversuchs mit mehr als 20 Messerstichen an seiner getrennt lebenden Frau ist ein Mann in München zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht München I hielt es für erwiesen, dass der 34-Jährige im April 2025 in der Nähe eines Spielplatzes am helllichten Tag vor den Augen des gemeinsamen Sohnes auf die Frau eingestochen hatte. Nach Angaben des Gerichts überlebte die Frau nur dank einer fast achtstündigen Notoperation trotz lebensbedrohlicher Verletzungen an mehreren Organen.