Urteil: Lebenslang für Haupttäter nach Auftragsmord

Erfurt - Am Ende des Mordprozesses vor dem Erfurter Landgericht hat der Vorsitzende Richter deutliche Worte gefunden: "Es war eine brutale, kaltblütige Hinrichtung einer jungen Frau." Fast 21 Jahre nach dem Auftragsmord an einer 35-Jährigen in Schöten (Weimarer Land) verurteilten die Richter den früheren Ehemann und den angeklagten Todesschützen zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Sie sahen es als erwiesen an, dass der heute 62-Jährige den Mord an seiner von ihm damals getrennt lebenden Frau in Auftrag gegeben und der 47 Jahre alte Mitangeklagte diesen ausgeführt hatte.