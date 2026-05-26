Urteil: Lange Haftstrafen für Axt-Mordkomplott rechtskräftig

Diesem Mann sagte die Ehefrau, wann ihr Gatte abends in den Garten geht, um in den Sternenhimmel zu schauen. Und genau dann schlug der Auftragsmörder mit einer Axt zu. Doch das Opfer überlebte mit schweren Schädelverletzungen - auch weil ein Nachbar auf den Tumult aufmerksam wurde und eingriff. Dass seine Frau, mit der er seit 17 Jahren zusammen war, die Tat in Auftrag gegeben hatte, erfuhr der Ehemann erst, als sie bei der Rückkehr aus einem gemeinsamen Wellness-Urlaub festgenommen wurde.