Urteil: Lange Haft für versuchten Mord an Sohn und Ex-Partnerin

Dies nahm ihm die Strafkammer nicht ab. Die Auswertung von Mobiltelefonen des Mannes hatte unter anderem ergeben, dass er sich intensiv mit Fragen zur Unterhaltspflicht und der Brandlegungen in Wohnungen mit Benzin beschäftigt hatte. Auch habe er bis zur Tat keinerlei Interesse an seinem Sohn gezeigt. Das Gericht sah durch das Vorgehen die Mordmerkmale der Heimtücke, der Habgier und der Gemeingefährlichkeit als erfüllt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.