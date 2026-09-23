Urteil in München: Sieben Jahre Haft für notorischen Holocaust-Leugner

In seinem Podcast hatte er laut Anklage dazu aufgefordert, Juden zu jagen und zu "neutralisieren". Er sagte demnach, sie "verdienen es nicht, am Leben zu bleiben", begrüßte es, sie "aufzuspüren und zu töten" und forderte "die totale Ausrottung". Den Holocaust habe er als Aberglauben bezeichnet – und gleichzeitig bedauert, dass bei dem historischen belegten Massenmord nicht alle Juden getötet wurden. Das Gericht sah in ihm einen "Ingenieur", der es darauf anlege, andere zur Gewalt anzustacheln und anzuleiten.