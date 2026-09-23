Urteil in München: Sieben Jahre Haft für notorischen Holocaust-Leugner

München (dpa/lby) - Ein mehrfach vorbestrafter Holocaust-Leugner ist in München erneut verurteilt worden - dieses Mal zu sieben Jahren Haft. Der 71-Jährige hatte vor dem Landgericht München II zugegeben, auf Plattformen wie Telegram Verschwörungsmythen verbreitet, den Mord an sechs Millionen Juden durch das Nazi-Regime geleugnet sowie tödliche Gewalt gegen Menschen jüdischen Glaubens befürwortet und sogar gefordert zu haben. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Anklage und Verteidigung können binnen einer Woche Revision beim Bundesgerichtshof einlegen.