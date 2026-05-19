Urteil in Heilbronn: Haftstrafen wegen organisierten Führerscheinbetrugs

Die höchste Strafe mit vier Jahren und drei Monaten erhielt ein im Jahr 1987 geborener Angeklagte, dem das Gericht die zentrale Rolle in der Organisation zuschreibt. Er habe sowohl Kontakt zu den Stellvertretern als auch zu den Prüflingen gehalten und eine Schlüsselrolle innerhalb der Gruppe eingenommen – er sei "aber nicht der Letzte in der Hierarchie", so der Richter. Das Gericht geht davon aus, dass die Männer Teil eines weit verzweigten Systems organisierter Führerscheinkriminalität waren.