Urteil in Heilbronn: Haftstrafen wegen organisierten Führerscheinbetrugs

Das Gericht betonte, die Angeklagten hätten die Strukturen nicht selbst aufgebaut, sondern sich in ein bereits bestehendes System organisierter Führerscheinkriminalität eingefügt. Vieles sei weiterhin ungeklärt geblieben, etwa wer hinter den Strukturen stehe und wer die eigentliche Führungsebene bilde. "Der Versuch zu täuschen ist so alt wie die Menschheit selbst", sagte der Richter. Gerade beim Erwerb einer Fahrerlaubnis sei ein solcher Betrug jedoch besonders gravierend. Dass ausgerechnet diejenigen täuschten, die eigentlich für die Integrität des Systems sorgen sollten, wiege schwer.