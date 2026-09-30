Urteil in Bielefeld: Fünf Jahre Haft für Schändung von Leichen im Krankenhaus

Der 39-Jährige hatte im Prozess ein umfassendes Geständnis abgelegt. Die Einbrüche hatte er mit einer Suchtproblematik und der dafür nötigen Finanzierung begründet. Der Vorsitzende Richter Thorsten Bolte betonte in der Urteilsbegründung, dass der Verurteilte sich zwar eingelassen, aber keine Antwort auf die Frage gegeben habe, wie es zu der Leichenschändung gekommen sei. Das sei alles nur schwer erklärbar und ein Fall, der einen Richter nur selten in seiner Laufbahn beschäftige, sagte Bolte.