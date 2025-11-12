Urteil im Mordprozess: Tödliche Verwechslung - 18-Jähriger muss für Jahre in Haft

Stuttgart/Göppingen - Die brutale Tat ist Teil einer seit mehreren Jahren andauernden Auseinandersetzung zweier multiethnischer Banden im Großraum Stuttgart: Jetzt wurde ein zur Tatzeit 17 Jahre junger Mann wegen Mordes und zweifachen versuchten Mordes zu 8 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger hatten eine Verurteilung von 9 Jahren und 6 Monaten beantragt. Der Verteidiger plädierte auf 7 Jahre und 6 Monate, wie ein Sprecher des Landgerichts Stuttgart mitteilte. Wegen des Alters des Angeklagten war die Hauptverhandlung nicht-öffentlich. Der Angeklagte räumte ein, geschossen zu haben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.