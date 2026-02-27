Manchmal fällt es schwer, Vertrauen in die Justiz zu entwickeln, wenn man Entscheidungen nicht auf Anhieb versteht. So wird es vielen gehen, wenn sie hören, dass den vier jungen Zella-Mehlisern zwar nachgewiesen wurde, dass sie Miguel A. in den Tod getrieben haben, sie aber nur milde bestraft werden – und die zwei jungen Täterinnen sogar schon wieder auf freien Fuß kommen. Warum genau die Richter so geurteilt haben, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Weil Menschen für frühe Untaten im unreifen Alter nicht lebenslang gebrandmarkt werden sollen, sind nicht nur die Prozesse mit Minderjährigen stets nicht-öffentlich, sondern auch die Urteile und deren Begründung.