Am Dienstag (23. September) hat das Sportgericht des Kreisfußballausschusses (KFA) Rhön-Rennsteig entschieden: Der Spieler der SG Helba, der am 31. August im Kreisliga-Duell gegen die SG Goldlauter II einem Gegenspieler mit dem Arm gegen den Hals schlug, wird lange gesperrt. Sechs Monate darf der Helbaer an keinem Pflicht- oder Freundschaftsspiel teilnehmen, erklärte Sportgerichtsmitglied Henry Feigenspan in dieser Woche. Des Weiteren muss der Spieler eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro zahlen. Zum 31. März 2026 endet die Sperre des Helbaer Abwehrspielers.