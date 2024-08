Urteil im Eilverfahren: Bayerns VGH untersagt Pro-Palästina-Slogan auf Münchner Demo

Der Anmelder der Demo hatte unter anderem Plakate angekündigt, die mit der Parole "From the river to the sea […]" beschrieben sind. Die Landeshauptstadt hatte daraufhin die Verwendung der Parole am 6. August 2024 in deutscher oder anderer Sprache in jeglicher Form verboten, da ansonsten ein erkennbarer Bezug zur Hamas vorliege.