Urteil Haftstrafen für "Reichsbürger"-Rädelsführer werden überprüft

Mühlhausen (dpa/th) - Das Urteil gegen zwei Rädelsführer einer sogenannten Reichsbürger-Gruppe wird vom Bundesgerichtshof überprüft. Die beiden zu Haftstrafen verurteilten Männer haben Revision gegen die Entscheidung des Landgerichts Mühlhausen eingelegt, wie das Gericht auf Nachfrage mitteilte. Das Landgericht hatte die beiden Männer in der vergangenen Woche zu Freiheitsstrafen von fünf Jahren und sieben Monaten beziehungsweise vier Jahren verurteilt - unter anderem wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung und versuchter Nötigung sowie versuchter Erpressung.