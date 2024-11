Urteil: Haftstrafe für Dolch-Angriff auf Bruder

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angeklagte im November 2023 mit seinem Bruder in der elterlichen Wohnung in München in Streit geriet und zum Dolch griff. Diesen stieß er dem jüngeren Bruder demnach unvermittelt in die Brust. Der 18-Jährige habe fliehen und selbst den Notarzt rufen können, so der Gerichtssprecher. Die Richter seien davon ausgegangen, dass der Angeklagte mit dem Tod des Bruders gerechnet und diesen billigend in Kauf genommen habe.