Urteil: Gericht untersagt Bilder von Grundstück bei Google Maps

Google könne sich nicht mit Erfolg auf die Informationsfreiheit für Nutzer des Internets berufen. "Google bedient mit seinen Diensten den "Abenteuergeist" des Menschen, der die Welt – und sei es auch nur digital – erkunden will. Google will damit zu einer Demokratisierung von Wissen und einer transparenten Informationsgesellschaft beitragen. Dieser Zweck ist legitim, aber wegen des belastenden Eindringens in den privaten Rückzugsraum des Grundstückseigentümers nicht schutzwürdig", befand die Kammer. Denn: Der "Abenteuergeist" erschöpfe sich in der Befriedigung von Neugier oder unredlichen Absichten wie etwa der Vorbereitung eines Einbruches.