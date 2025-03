München (dpa/lby) - Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hält die Kontrolle eines Österreichers im Juni 2022 an der Grenze zu Deutschland für rechtswidrig. Zu den Gründen für dieses Urteil machte das Gericht zunächst keine Angaben. Ein Gerichtssprecher verwies in einer Mitteilung am Tag nach dem Beschluss auf die schriftlichen Urteilsgründe, mit denen in den kommenden Wochen zu rechnen sei. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.