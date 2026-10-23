Das Landgericht Erfurt hat einen 29-jährigen Mann wegen zweier Überfälle auf eine Tankstelle in Ilmenau zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilt. Darüber berichtete der MDR unter Berufung auf eine Gerichtssprecherin. Demnach wurde der angeklagte Deutsche wegen schwerer räuberischer Erpressung und schweren Raubes schuldig gesprochen. Zudem ordnete das Gericht seine Unterbringung in einer Entziehungsklinik an. Die erbeuteten 660 Euro werden eingezogen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.