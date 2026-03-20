Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines 63-jährigen Mannes im vergangenen Mai in Sonneberg ist am Freitagnachmittag das Urteil gesprochen worden. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Meiningen entschied, dass die 22-jährige Angeklagte wegen Mordes und wegen Raubs mit Todesfolge lebenslang ins Gefängnis muss. Vorgeworfen hatte ihr die Staatsanwältin, den arglosen Mann in seiner Wohnung aus finanziellen Motiven mit einem Küchenmesser erstochen zu haben. Sie habe ihn berauben wollen. Die Frau und den Mann verband ein nicht ganz geklärtes Beziehungsverhältnis; sicher ist aber, dass er sie für sexuelle Dienstleistungen bezahlt hatte. Sie war – mit drei Handys und einem Laptop, Gesamtwert 1500 Euro – im Gepäck – noch in der Mordnacht zurück in ihre und seine Heimat Ungarn geflohen, später ausgeliefert worden. Das Bargeld in der Wohnung hatte sie wohl nicht gefunden.