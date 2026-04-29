Urteil des Verfassungsgerichts: Beschwerde gegen Landtagswahl erfolglos

Das Gericht argumentierte, dass das in der Anzeige der CDU eingebettete Schreiben klar als Wahlwerbung zu erkennen gewesen ist. "Hierdurch wurde die eigenständige Bedeutung der Medieninformation und das mit der Autorität von Amtsträgern verbundene Gewicht der Aussagen relativiert", heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Außerdem hätten 28 Prozent der Wählerinnen und Wähler ihre Stimme per Briefwahl abgegeben - und damit vor der Veröffentlichung des Schreibens. Das Anzeigenblatt habe zudem keine Verbreitung im gesamten Freistaat - im Altenburger Land und im Raum Südthüringen erscheine es nicht.