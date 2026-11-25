Die Frau war im Januar 2004 auf dem Weg zur Arbeit an einer Kreuzung in Schöten in ihrem Auto erschossen worden. Der Vorsitzende Richter sprach bei der Urteilsverkündung von einer brutalen, kaltblütigen Hinrichtung. Ihr damaliger, von ihr getrennt lebender Ehemann hatte die Tötung in Auftrag gegeben, weil er finanzielle Folgen aus der Scheidung fürchtete. Er soll für den Mord rund 30.000 Euro gezahlt haben. Der Fall blieb zunächst ungeklärt. Erst Jahre später wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Eine zentrale Rolle spielten dabei verdeckte Ermittler, die dem Ehemann schließlich ein Geständnis entlockten, indem sie ihm ein eskalierendes Ehedrama vorspielten, das seine Situation spiegelte.