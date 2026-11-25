Erfurt/Apolda (dpa/th) - Fast 23 Jahre nach dem Auftragsmord an einer 35-Jährigen in Schöten bei Apolda sind die Urteile gegen drei Männer nun weitgehend rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat nach eigenen Angaben die Revisionen der Verurteilten überwiegend verworfen. Damit hat die lebenslange Freiheitsstrafe für den auftraggebenden Ehemann und die Haftstrafe für einen Helfer Bestand. Auch die lebenslange Freiheitsstrafe für den Todesschützen bleibt unberührt, allerdings muss bei ihm die Anrechnung einer früheren Strafe auf die Zeit, die er mindestens im Gefängnis verbringen muss, neu geprüft werden.