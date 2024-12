Nürnberg (dpa/lby) - Für den Wurf eines E-Scooters von einer Brücke in eine belebte Grünanlage hat ein 23-Jähriger in Nürnberg eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren erhalten. Das Landgericht sprach ihn wegen versuchten Totschlags für schuldig, wie eine Justizsprecherin sagte. Unter der Brücke spielten demnach an dem Nachmittag im April dieses Jahres mehrere Kinder, auch Sportler waren dort unterwegs. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.