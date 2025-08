Ursachensuche läuft: Verletzte bei Zusammenprall von Rettungswagen und Auto

Jena (dpa/th) - Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Auto an einer Ampelkreuzung sind in Jena vier Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der Rettungswagen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf dem Weg zu einem Einsatz, als das Auto die Fahrbahn kreuzte und beide Fahrzeuge kollidierten. Sowohl der Autofahrer als auch die drei Einsatzkräfte in dem Rettungswagen wurden leicht verletzt.