Der Mann war laut Polizei am Montagabend in alkoholisiertem Zustand wegen einer Widerstandshandlung in Gewahrsam auf dem Polizeirevier Gotha genommen worden. Gut eineinhalb Stunden nach Mitternacht fanden ihn Beamte am Dienstag leblos in der Zelle. Interne Polizeiermittler und Staatsanwaltschaft ermitteln zur Todesursache, Fremdverschulden wurde bereits ausgeschlossen.