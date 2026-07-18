Prebitz (dpa/lby) - Vier Mädchen sind bei einem Reitunfall in Prebitz (Landkreis Bayreuth) verletzt worden, eines von ihnen schwer. Die vier Jugendlichen waren vom Pferd gestürzt, wie das Bayerische Rote Kreuz mitteilte, das an dem Einsatz beteiligt war. Alle vier Mädchen wurden ins Krankenhaus gebracht. Neben mehreren Notärzten war laut Rotem Kreuz auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Weitere Details zum Alter der Verletzten oder zu den genauen Umständen des Reitunfalls wurden zunächst nicht bekannt.