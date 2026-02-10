Essenbach (dpa/lby) - Mehrere Schweine sind bei dem Brand eines Stalls in Niederbayern gestorben. Wie viele Tiere genau tot sind, ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Es wurden auch Schweine aus dem Stall bei Essenbach (Landkreis Landshut) gerettet. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt und die Löscharbeiten laufen noch. Auch zur Schadenssumme machte die Polizei noch keine konkreten Angaben. Allerdings sei mit einem hohen Schaden zu rechnen, sagte ein Sprecher. Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt.