Kleinlangheim (dpa/lby) - Bei der Kollision mit einem Baum auf der A3 ist der Fahrer eines Lastwagens ums Leben gekommen. Der 47-Jährige sei zuvor mit dem Sattelzug aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn bei Kleinlangheim (Landkreis Kitzingen) abgekommen, wie die Polizei mitteilte. Nach dem Aufprall kippte der Lastwagen um. Trotz medizinischer Hilfe starb der Mann noch an der Unfallstelle. Ein Bergungsunternehmen schleppte schließlich den Sattelzug ab.