Die A3 ist laut Polizei bei Nürnberg-Behringersdorf in Richtung Passau seit mehreren Stunden gesperrt. Es habe sich zwischenzeitlich ein Rückstau von etwa 15 Kilometern entwickelt. Die Sperrung dauere voraussichtlich bis zum Ende der Bergungsarbeiten in den Abendstunden an. Zur Bergung sei unter anderem ein Kran notwendig.