Regensburg (dpa/lby) - Eine bei der verheerenden Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Regensburg schwer verletzte Frau ist nach Polizeiangaben mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen worden. Bei dem Unglück vor acht Tagen waren ein Mann und eine Frau ums Leben gekommen, vier Bewohner sowie ein Polizist erlitten Verletzungen. Die Ermittlungen von Landeskriminalamt (LKA) und Kripo zur Ursache der Explosion laufen weiter auf Hochtouren.