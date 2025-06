Neustadt an der Donau (dpa/lby) - Aus einem Abflussrohr in Niederbayern ist Öl in die Donau gelaufen. Wie genau das Öl über das Rohr in den Fluss gelangen konnte, war zunächst unklar, sagte ein Sprecher des Landratsamts Kehlheim. Mit Booten und Drohen untersuchten die Einsatzkräfte am Dienstagabend die Stelle in Neustadt an der Donau. Zu möglichen Umweltschäden gibt es ebenfalls derzeit keine Informationen.