Wetzlar (dpa/lrs) - Bei dem Brand einer Pizzeria in der Wetzlarer Innenstadt ist ein hoher Schaden entstanden. Die Polizei geht ersten Schätzungen zufolge von rund einer halben Million Euro Schaden aus. Der Brand sei in der Nacht ausgebrochen. Die Brandursache sei noch unbekannt. Die Feuerwehr habe die Flammen gelöscht, aktuell sichere das Technische Hilfswerk das Gebäude, so ein Polizeisprecher. Erst dann werde mit den Brandermittlungen begonnen.