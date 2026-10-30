Ursache noch unklar Explosion in Regensburg - Ermittlungen gehen weiter

Angesichts des lauten Knalls und der massiven Schäden sei aber klar, dass es sich um eine Explosion gehandelt haben müsse, sagte ein Polizeisprecher. Warum es dazu kam - unklar. Zwischenzeitlich gab es seitens der Polizei bereits die Vermutung, dass es sich um eine Gasexplosion handeln könnte. Ob es um einen technischen Defekt geht, Fahrlässigkeit oder Absicht, war aber offen.