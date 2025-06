Als drei Mitarbeiter einer Eisdiele am Sonntagmittag ihr Geschäft betraten, bemerkten sie nach Angaben der Polizei Qualm und Brandgeruch. Das Feuer sei in den Geschäftsräumen eines Optikers ausgebrochen, die Rauchgase hätten sich über eine Lüftungsanlage verbreitet. Da die drei Mitarbeiter Rauchgase eingeatmet hätten, seien sie vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden.