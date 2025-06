Coburg (dpa/lby) - Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Coburg hat ein Bewohner schwere Brandverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, brachte ein Rettungshubschrauber den Mann in eine Spezialklinik nach Sachsen-Anhalt. Die übrigen Bewohner blieben unverletzt.