Regnitzlosau (dpa/lby) - Rund 500 Fische sind in zwei Teichen in Oberfranken gestorben. Wie es zu diesem Fischsterben kam, ist bislang unklar, wie die Polizei mitteilte. Die betroffenen Teiche werden von einem Bachlauf bei Regnitzlosau (Landkreis Hof) gespeist. Polizei und Wasserwirtschaftsamt nahmen Wasserproben aus den Teichen und dem Bachlauf. Derzeit gibt es laut Polizei keine Hinweise auf eine unnatürliche Ursache. In den Teichen lebten den Angaben nach Karpfen und Forellen.