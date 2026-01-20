Schneller als vermutet, konnte nach dem Brand, der in der Nacht vom vergangenen Donnerstag zum Freitag in einer Doppelhaushälfte in der Zella-Mehliser Jägerstraße ausgebrochen war, die Brandortuntersuchung erfolgen. Da keine Einsturzgefahr bestand, konnten die Ermittler der Suhler Kriminalpolizei bereits am Freitag mit ihrer Arbeit vor Ort beginnen. Diese ergab, dass der Brand durch einen technischen Defekt verursacht wurde, der auf Nachfrage jedoch nicht genauer bekannt gegeben wurde. Laut Polizeisprecherin Anne-Kathrin Seifert hatten sich die Flammen am späten Donnerstagabend vom Balkon des Hauses aus auf den kompletten Dachstuhl des Einfamilienhauses ausgebreitet. Der Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.