Am Steuer sollte man eigentlich hellwach sein. Zu einem Verkehrsunfall kam es am späten Dienstagnachmittag in der Rhön zwischen Urnshausen und Bad Salzungen. Nach Polizeiangaben fuhr ein 46-jähriger Ford-Fahrer aus Urnshausen in Richtung Langenfeld und schlief nach eigenen Angaben in einer Rechtskurve ein. Dabei kam er nach links von der Straße ab, geriet in den Gegenverkehr und rammte den Opel Astra einer 47-Jährigen, die aus Langenfeld in Richtung Urnshausen unterwegs war. Auch ein hinter ihr fahrender VW wurde durch Trümmerteile beschädigt.