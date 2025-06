Urlaubszeit: Sommerferien starten - ADAC warnt vor dichtem Verkehr

Erfurt (dpa/th) - Ferienzeit ist Urlaubszeit: Zum Start der Sommerferien in Mitteldeutschland rechnet der ADAC mit erhöhtem Verkehrsaufkommen auf einigen Autobahnabschnitten Thüringens. Betroffen seien vor allem die Autobahn 4 und 9 - besonders rund um das Hermsdorfer Kreuz, teilte der Automobilclub mit. "An den Spitzentagen kann es zudem am Erfurter Kreuz klemmen", hieß es in einer Mitteilung. In Südthüringen könne es aufgrund von Fahrbahnerneuerungen auf der A71 zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.