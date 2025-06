Stop-and-Go auch auf anderen Routen

Auch auf Routen in Bayern kam es am Samstag zu Verzögerungen. Auf der Autobahn 8 Richtung Salzburg und der 93 Richtung Brenner staute sich der Verkehr teils über mehrere Kilometer. Es herrsche insgesamt dichter Verkehr, jedoch gebe es aktuell keine besondere Häufung von Meldungen, hieß es bei der Verkehrsmeldestelle der Polizei für Bayern. Vor allem aber am Vorabend hatte es laut Polizei auf den Strecken in den Süden lange Staus gegeben.