Auch am Karfreitags-Vormittag und am Nachmittag des Ostermontags dürfte es den Verkehrsexperten zufolge viele Staus geben. In mehreren Bundesländern – darunter Bremen, Hessen, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen – enden mit den Osterfeiertagen auch die Ferien. Deshalb rechnet der ADAC am Ostermontag mit starkem Rückreiseverkehr. Entspannter dürfte es den Prognosen zufolge am Karsamstag und Ostersonntag zugehen.