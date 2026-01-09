Viele Reiseunternehmen werben in den Wintermonaten mit günstigen Preisen und attraktiven Rabatten. Deshalb buchen immer mehr Menschen ihren Sommerurlaub lange im Voraus. Gleichzeitig verändert sich das Reiseverhalten: Während Badeurlaube weiterhin gefragt sind, gerät der klassische Winterurlaub zunehmend unter Druck – in Zeiten, in denen Schnee vielerorts zur Seltenheit geworden ist. Die Redaktion hat bei Reisebüros in der Region nachgefragt, welche Rolle der Winterurlaub noch spielt und welche Urlaubstrends sich für 2026 abzeichnen.