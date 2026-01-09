Viele Reiseunternehmen werben in den Wintermonaten mit günstigen Preisen und attraktiven Rabatten. Deshalb buchen immer mehr Menschen ihren Sommerurlaub lange im Voraus. Gleichzeitig verändert sich das Reiseverhalten: Während Badeurlaube weiterhin gefragt sind, gerät der klassische Winterurlaub zunehmend unter Druck – in Zeiten, in denen Schnee vielerorts zur Seltenheit geworden ist. Die Redaktion hat bei Reisebüros in der Region nachgefragt, welche Rolle der Winterurlaub noch spielt und welche Urlaubstrends sich für 2026 abzeichnen.
Urlaubstrends für 2026 Wo geht die Reise hin?
Monika Julia Wolak 09.01.2026 - 17:00 Uhr